Внаслідок ударів РФ пошкоджено десятки тисяч цивільних і сотні інфраструктурних об’єктів – МВС

Листопад, 28 в 0:36

Після початку повномасштабної війни в Україні російські загарбники загалом пошкодили близько 32 тис. цивільних і понад 700 об’єктів критичної інфраструктури.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгенія Єнін в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Нині нараховано близько 32 тис. подібних об’єктів, які зазнали уражень від російських снарядів. Першочергово, це приватні або багатоквартирні будинки мирних мешканців. Лише 3% від кількості зафіксованих обстрілів – це військові об’єкти, – зазначає він.

Єнін поділився, що росіяни готуються до нових обстрілів, зокрема, по об’єктах критичної інфраструктури. Під ворожі удари потрапило вже 700 об’єктів, серед яких аеродроми, мости, нафтобази, електричні підстанції та інші.

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