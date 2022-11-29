Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Глава МЗС Литви закликав країни НАТО надати Україні танки

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: Getty Images

Країни НАТО повинні ухвалити політичне рішення відправити в Україну сучасні бойові танки, щоб дати Києву військову перевагу проти окупаційних російських військ взимку.

Таку заяву зробив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у вівторок, 29 листопада, під час зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.

— Я спілкувався з кількома військовими експертами, і я чую відповідь, що якщо ми надамо танки до зими, скажімо, до січня, це може мати значення, — сказав він.

Він сказав, що українська влада повідомила його, що має пілотів, здатних керувати бойовими танками НАТО, припускаючи, що деякі з них уже пройшли відповідну підготовку на території країн Північноатлантичного договору.

Зараз дивляться

— Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки, – написав Ландсбергіс у Twitter.

Сьогодні у Бухаресті було заплановане засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якого мали обговорити шляхи посилення підтримки України та інших партнерів, які стикаються з тиском Росії.

Читайте
Сіярто озвучив умову зняття угорського вето на скликання Комісії Україна – НАТО

Джерело: The Guardian
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка