Глава МЗС Литви закликав країни НАТО надати Україні танки

Країни НАТО повинні ухвалити політичне рішення відправити в Україну сучасні бойові танки, щоб дати Києву військову перевагу проти окупаційних російських військ взимку.

Таку заяву зробив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у вівторок, 29 листопада, під час зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.

Він сказав, що українська влада повідомила його, що має пілотів, здатних керувати бойовими танками НАТО, припускаючи, що деякі з них уже пройшли відповідну підготовку на території країн Північноатлантичного договору.

My message to fellow foreign ministers at today’s NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 29, 2022