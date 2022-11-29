Глава МЗС Литви закликав країни НАТО надати Україні танки

Листопад, 29 в 19:38

Країни НАТО повинні ухвалити політичне рішення відправити в Україну сучасні бойові танки, щоб дати Києву військову перевагу проти окупаційних російських військ взимку.

Таку заяву зробив глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс у вівторок, 29 листопада, під час зустрічі глав МЗС НАТО у Бухаресті.

— Я спілкувався з кількома військовими експертами, і я чую відповідь, що якщо ми надамо танки до зими, скажімо, до січня, це може мати значення, — сказав він.

Він сказав, що українська влада повідомила його, що має пілотів, здатних керувати бойовими танками НАТО, припускаючи, що деякі з них уже пройшли відповідну підготовку на території країн Північноатлантичного договору.

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— Моє послання колегам-міністрам закордонних справ на сьогоднішньому засіданні НАТО просте: зберігайте спокій і дайте танки, – написав Ландсбергіс у Twitter.

My message to fellow foreign ministers at today’s NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) November 29, 2022

Сьогодні у Бухаресті було заплановане засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якого мали обговорити шляхи посилення підтримки України та інших партнерів, які стикаються з тиском Росії.