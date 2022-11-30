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Лондон увів санкції проти посадовців РФ, які вербували в’язнів у ПВК Вагнера

Ілля Нежигай, редактор стрічки
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти 22 російських чиновників, яких Лондон вважає причетними до воєнних злочинів в Україні та організації псевдореферендумів на українських територіях.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Британії.

У переліку підсанкційних осіб опинились, зокрема:

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  • віцепрем’єр-міністр РФ Денис Мантуров, який є відповідальним за нагляд за російською оборонною промисловістю та оснащення мобілізованих військ.
  • Аркадій Гостєв, директор Федеральної служби виконання покарань РФ,
  • Дмитро Безруких, керівник Федеральної служби виконання покарань Ростовської області,
  • Елла Памфілова, глава Центральної виборчої комісії Росії,
  • Андрія Буров, який є керівником виборчкому Ростовської області.

Безруких і Гостєв, за версією МЗС Британії, співпрацювали з олігархом Євгенієм Пригожиним, якого називають “кухарем Путіна” та який очолює незаконне збройне формування ПВК Вагнера. У співпраці з Пригожиним Безруких і Гостєв поповняли лави найманців ПВК, яка воює на боці РФ проти України.

Водночас Памфілова та Буров попали у санкційні списки за “організацію фейкових референдумів на чотирьох тимчасово окупованих територіях України”.

Крім іншого, у санкційний перелік Лондона потрапили 10 губернаторів і глав регіонів Росії, серед яких очільники Дагестану, Інгушетії та Калмикії, звідки призивається значна кількість військових для війни в Україні.

Санкції Британії, як і раніше, передбачають замороження активів підсанкційних осіб, заборону їхнього в’їзду на територію Сполученого Королівства, а також заборону посадки й дозвіл вилучення літаків, які перебувають у власності таких осіб.

Загалом Великою Британією уже запроваджено санкції проти понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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