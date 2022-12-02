Від 5 років за ґратами: Єврокомісія пропонує криміналізувати обхід санкцій ЄС

Грудень, 02 в 14:22

Європейська комісія висунула пропозицію внести порушення санкцій ЄС до списку злочинів проти Євросоюзу. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄК.

Зазначається, що поки триває російська агресія проти України, дуже важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС повністю виконувалися.

— Реалізація обмежувальних заходів ЄС демонструє складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури. Пропозиція Комісії закриє наявні юридичні лазівки та посилить стримувальний ефект від порушення санкцій ЄС, – йдеться у заяві.

Пропонується встановити спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення санкцій у всіх державах-членах.

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— Обхід або спроба обійти санкції шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів, буде злочином.

Особи, які порушать санкції ЄС, можуть опинитися за ґратами, термін позбавлення волі починатиметься від 5 років залежно від злочину. А компанії можуть штрафувати у розмірі не менше 5% від загального обороту протягом року.

Наприкінці листопада президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готує дев’ятий пакет санкцій проти Росії після останнього масованого удару по Україні.