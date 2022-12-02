Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати – ексрадник Меркель

Грудень, 02 в 13:42

Крим – це частина України, і Німеччина має підтримати Київ, якщо він вирішить повертати півострів військовим шляхом.

Про це в інтерв’ю Deutsche Welle сказав колишній радник Ангели Меркель та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген.

— Крим, безумовно, є частиною України, і Україна має повне право відвоювати і повернути свою територію. Тому рішення має ухвалювати Україна, – сказав він.

За його словами, Німеччина намагалася розв’язати проблему з Росією, коли Москва вторглася в Україну у 2014 році, дипломатичним шляхом.

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— Тепер Росія відсунула усі ці зусилля на другий план – Росія поводиться дуже агресивно, Росія несе відповідальність за загибель десятків тисяч людей. Погляньте тільки на Маріуполь, на те, як вони його зруйнували! Вони зруйнували його так само, як Грозний. Тож ми повинні надавати всебічну підтримку українцям, і якщо Україна може повернути Крим, її необхідно підтримати, – додав Хойсген.

Він підкреслив, що за останні кілька років Росія використовує гібридну війну для просування своїх інтересів. За його словами, під час обговорення з американськими партнерами, вони сказали, що обрання Дональда Трампа президентом США “також стало, принаймні частково, наслідком російського втручання”.

Раніше видання Forbes писало, що для вдалого контрнаступу ЗСУ до Криму необхідно буде знищити логістичну інфраструктуру Росії, яку та багато в чому покладає на місто Джанкой.

Зазначається, що Джанкой був найважливішим вузлом у російській мережі постачання до вересня, коли українські війська розпочали контрнаступ, унаслідок якого було звільнено більшу частину окупованого Росією Півдня України.