Я знову поговорю з Путіним: Макрон хоче обговорити з главою Кремля ситуацію на ЗАЕС

Грудень, 03 в 20:22

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести переговори щодо ЗАЕС з російським диктатором Володимиром Путіним.

Такі плани Макрон озвучив в інтерв’ю TF1 і LCI під час своєї поїздки до США.

— Я знову поговорю з президентом Путіним після того, як у мене буде генеральний директор МАГАТЕ, — сказав він, додавши, що важливо “забезпечити, щоб не було ескалації щодо цивільної ядерної енергетики”.

За словами Макрона, у нього спільна позиція з президентом США Джо Байденом щодо російської війни проти України.

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— Ми на одній лінії (з Байденом, – Ред.): допомагати українцям, чинити опір перед обличчям обстрілів їхньої цивільної інфраструктури, здійснювати тиск на Росію з метою повернення за стіл переговорів, забезпечити відсутність ескалації в питаннях цивільної ядерної енергетики і, нарешті, думати про нову архітектуру безпеки, яка включатиме гарантії для Росії.

Щодо переговорів, Макрон підкреслив, що це питання “має вирішувати український народ”.

— Ви думаєте, що коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу і Лотарингії (Німеччиною, — Ред.), ми б хотіли, аби світовий лідер казав нам робити те чи інше?.. Український народ має сам вирішувати, за яких умов, як, коли, а не ми, — сказав він.

Макрон додав, що світ повинен допомагати Україні військово. Також він зазначив, що Париж надаватиме Києву “додаткову зброю”, але не таку, яка надасть змогу “атакувати РФ на її території”.

Наприкінці листопада з Франції до України прибули анонсовані раніше реактивні системи залпового вогню LRU. Також на початку листопада глава Міноборони Франції анонсував передачу Україні шести САУ Caesar.

Джерело: TF1