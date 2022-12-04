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ОПЕК+ не змінюватиме видобуток через встановлення порогу цін на російську нафту

Валентина Чорна, редакторка стрічки
нафта
Фото: Depositphotos

Представники країн ОПЕК+ вирішили не змінювати параметри видобутку нафти.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Рішення ухвалили через два дні після того, як країни Великої сімки (G7) встановили поріг цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

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На попередньому засіданні країни ОПЕК+ домовились зменшити видобуток на 2 млн барелів на добу. Саудівська Аравія та її партнери розглядали можливість додаткового скорочення, але поки що від такого кроку відмовились.

Рішення ОПЕК+ дозволить картелю оцінити вплив на світовий ринок механізму обмеження цін та перспективи попиту на нафту в Китаї.

За даними Bloomberg, наступне засідання міністрів ОПЕК+ заплановане на 4 червня, але вони можуть домовитися і про більш ранню дату.

Моніторинговий комітет, який стежить за дотриманням квот, знову збереться 1 лютого.

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Джерело: Reuters
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