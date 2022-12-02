Грудень, 02 в 0:45

Уряди країн Європейського союзу в четвер, 1 грудня, попередньо узгодили граничну ціну на російську морську нафту в розмірі $60 за барель – ідею країн Групи семи (G7) – із механізмом коригування, щоб утримувати граничну ціну на 5% нижчою за ринкову.

Про це пише Reuters, з посиланням на слова дипломатів і документ, що потрапив у розпорядження інформагентства.

Згадана угода ще має бути схвалена всіма урядами ЄС у письмовому вигляді до 2 грудня. Польща, яка наполягала на тому, щоб гранична ціна була якомога нижчою, станом на вечір 1 грудня не підтвердила, чи підтримає вона угоду, сказав дипломат ЄС.

Зараз дивляться

Країни ЄС уже кілька днів сперечаються про деталі обмеження ціни, мета якого – скоротити доходи Росії від продажу нафти.

Початкова пропозиція G7 минулого тижня передбачала обмеження ціни на рівні $65-$70 за барель без механізму коригування.

Оскільки російська нафта марки Urals вже торгувалася нижче, Польща, Литва та Естонія відкинули цей рівень як такий, що не досягає головної мети – скорочення можливостей Москви фінансувати свою війну в Україні.

– Гранична ціна встановлена на рівні 60 доларів США з поправкою на те, що вона буде на 5% нижчою за ринкову ціну на російську нафту, що базується на даних МЕА, – сказав дипломат ЄС.

У документі ЄС, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться про те, що гранична ціна буде переглядатися в середині січня і кожні два місяці після цього, щоб оцінити, як працює схема, і відреагувати на можливі “турбулентності” на нафтовому ринку, що виникнуть у результаті цього.

У документі йдеться про те, що 45-денний “перехідний період” застосовуватиметься до суден, які перевозять нафту російського походження, завантажену до 5 грудня і вивантажену в кінцевому пункті призначення до 19 січня 2023 року.

У четвер вдень російська нафта марки Urals торгувалася за ціною близько $70 за барель.

Обмеження цін на російську морську нафту, введене Великою сімкою, має набути чинності 5 грудня, замінивши більш жорстку пряму заборону ЄС на купівлю російської морської нафти, як спосіб захисту глобальної пропозиції нафти, оскільки Росія виробляє 10% світової нафти.

Ідея забезпечення дотримання обмеження G7 полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим і перестрахувальним компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо її не продають за ціною, нижчою за ту, яку встановила G7 та її союзники.

Оскільки основні світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах Великої сімки, обмеження ціни сильно ускладнить Москві продаж своєї нафти за вищою ціною.