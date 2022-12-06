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Польща не передаватиме Україні системи ППО Patriot – Блащак

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Patriot

Польща не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, відповідне рішення ухвалено після розмови із міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

– Після розмови я з розчаруванням ухвалюю рішення відмовитися від планів. Розгортання Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців, – наголошує міністр.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нові постачання військової техніки від західних партнерів, зокрема, танків та ракетних систем, але для цього потрібен час.

Зараз дивляться

За його словами, Patriot – це система протиповітряної оборони середньої дальності, а NASAMS або IRIS-T – короткої. Все йде поступово, системи Patriot дуже складні, дорогі та дуже повільні у сенсі виробництва, зазначив Резніков.

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