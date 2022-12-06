Польща не передаватиме Україні системи ППО Patriot – Блащак

Грудень, 06 в 20:46

Польща не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За його словами, відповідне рішення ухвалено після розмови із міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

– Після розмови я з розчаруванням ухвалюю рішення відмовитися від планів. Розгортання Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців, – наголошує міністр.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нові постачання військової техніки від західних партнерів, зокрема, танків та ракетних систем, але для цього потрібен час.

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За його словами, Patriot – це система протиповітряної оборони середньої дальності, а NASAMS або IRIS-T – короткої. Все йде поступово, системи Patriot дуже складні, дорогі та дуже повільні у сенсі виробництва, зазначив Резніков.