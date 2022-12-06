Путін шукає фіктивний вихід із ситуації: Блінкен про перспективи мирних переговорів

Грудень, 06 в 13:49

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає “фіктивний вихід із ситуації” та не продемонструвала серйозності своїх намірів щодо переговорів.

Про це він сказав газеті Wall Street Journal під час Саміту ради керівників (CEO Council Summit), організованому виданням.

— Поки Росія не продемонструє, що вона зацікавлена у серйозній дипломатії, вона нікуди не зрушить. Якщо і коли це станеться, ми будемо першими, хто готовий допомогти. У якомусь сенсі вихід є завжди і він дуже простий. Президент Путін розпочав цю війну, і він може завершити її завтра, – заявив він.

Блінкен додав, що США зосереджені на тому, щоб надалі робити все можливе, щоб Україна мала все необхідне для самооборони, протистояння російській агресії та повернення територій.

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Він нагадав, що президент США Джо Байден неодноразово говорив, що головний принцип для Вашингтона – не робити жодних дій щодо України без участі України.

— Це означає, що насамперед українці вирішують, в якому напрямку вони хочуть рухатися, коли і як вони хочуть рухатися, але з нашою підтримкою та підтримкою десятків країн у всьому світі, – зазначив держсекретар.

За його словами, Росія фактично намагалася стерти ідентичність України як незалежної країни та знову включити її до складу Росії. Блінкен наголосив, що це Москві не вдалося і не вдасться.

— Тоді вони взялися до захоплення земель, щоб отримати якомога більше на південному сході України. Ці спроби зараз теж провалюються, оскільки, як ми бачимо, з літа українці дедалі ефективніше дають відсіч. Тож нинішня мета Росії – перейти у війну з українським народом. Путін спрямовує свій гнів та вогонь на цивільних, намагаючись вивести з ладу енергетичну інфраструктуру, відключити тепло, воду, світло, особливо зараз, коли в Україні настає зима.

Блінкен назвав російські збройні сили, “загалом, не цілком ефективними підрозділами”.

За його словами, Росія намагається знайти фіктивний вихід із ситуації в стилі “давайте припинимо вогонь, заморозимо конфлікт, ніколи не вестимемо переговори про захоплені території, утримуватимемо позиції, відпочинемо, перегрупуємося, а потім знову нападемо”.