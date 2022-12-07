Грудень, 07 в 10:37

Литва також припиняє мовлення телеканалу Дождь.

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на Литовську комісію з радіо та телемовлення.

У Литві телеканал Дождь після анулювання ліцензії буде недоступний з 8 грудня, повідомили у Литовській комісії з радіо та телемовлення.

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Раніше Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії незалежного російського телеканалу Дождь – мовлення припиниться в ніч проти четверга.

Ліцензія надавала право розповсюджувати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

Латвійський регулятор повідомив, що рішення ухвалили у зв’язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку. Також закриють доступ на території Латвії до програм телекомпанії на YouTube.

Телеканалу анулювали ліцензію після того, як в ефірі показали карту з “російським” Кримом та прозвучали слова наша армія щодо ЗС РФ.

Крім того, в одному з ефірів ведучий Олексій Коростелев попросив глядачів повідомляти про порушення при проведенні мобілізації в Росії та воєнних злочинах російських військових, і сказав: Ми сподіваємося, що багатьом, військовослужбовцям, зокрема, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням та з елементарними зручностями на фронті.

Пізніше ведучого звільнили з телеканалу.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що світ має зрозуміти, що “хороші” і “погані” росіяни – однакові.