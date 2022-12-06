Грудень, 06 в 12:28

Російському телеканалу Дождь анулювали ліцензію у Латвії через допомогу російським військовим.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) вирішила позбавити телеканал ліцензії на мовлення через міркування безпеки.

Як пояснив керівник відомтсва Іварс Аболіньш, рішення ухвалили після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом: відсутність звукової доріжки державною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території Росії, допущене телеведучим іменування російської армії “нашою армією”, висловлення підтримки армії РФ. Також NEPLP оцінило отриману від Служби державної безпеки інформацію, зміст якої Аболіньш не розголошує.

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Оцінивши сукупність порушень, NEPLP набув упевненості, що керівництво телеканалу Дождь не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії, – сказав глава NEPLP.

Рішення набуде чинності 8 грудня. Тоді Дождь має припинити мовлення на території Латвії.

Крім того, регулятор встановить геоблокування каналу у Youtube, бо він мовить і на цій платформі. Тоді контент Дождя не буде доступний для цієї країни.

Це рішення показує, що Латвія – правова і демократична країна, відкрита для ЗМІ, тому що Латвія впустила до країни велику кількість пов’язаних із Росією ЗМІ, які можуть тут вільно працювати. Покараний був тільки телеканал Дождь, який порушив закон, – додав Аболіньш.

В одному з ефірів ведучій Олексій Коростелев розповів про підтримку російської армії.

– Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті, – заявив він у випуску програми Тут і зараз від 1 грудня. Ведучий також закликав глядачів писати про порушення прав російських військових.

Телеканал пізніше відхрестився від його слів, заявивши, що Дождь нікому не допомагає. 2 грудня журналістка Катерина Котрікадзе в ефірі заявила, що канал вирішив припинити співпрацю з Коростельовим.

Оскільки фраза, що пролунала в ефірі, вводить в оману наших глядачів, ми ухвалили рішення негайно видалити її з повторів і з запису ефіру. Ми приносимо вибачення нашим глядачам, – написав головний редактор каналу Тихон Дзядко у Twitter.

Раніше міністр оборони Латвії казав, що співробітників Дождя можуть позбавити дозволу на проживання.

Фото: Дождь