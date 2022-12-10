Грудень, 10 в 13:45

У США точаться дискусії про передачу Україні розвідувально-ударних дронів Reaper. Про це повідомляє видання Politico.

Повітряні сили США заявили, що готові надати Україні старі дрони Reaper, а натомість отримати більш сучасні технології. Але у Пентагоні побоюються, що Росія може отримати таємні технології.

— ПС роками намагалися списати старі версії свого флоту Reaper, щоб звільнити гроші для купівлі та експлуатації більш передових технологій, але Конгрес щоразу відхиляв цю пропозицію, – йдеться у матеріалі.

Politico пише, що на думку ВПС, у них з’явився ідеальний план: взяти свої старі безпілотники Reaper, яких вони намагалися позбутися роками, і відправити їх в Україну, яка потребує зброї дальньої дії.

Зараз дивляться

Але після місяців дискусій Пентагон ще не ухвалив рішення через занепокоєння, що дрон можуть збити і росіяни отримають доступ до технологій.

За даними ЗМІ, безпілотники Air Force Reapers і Army Grey Eagles були у списку побажань України з перших днів, оскільки ці дрони мають більшу дальність польоту та могли б більш ефективно коригувати артилерійські удари. Компанія-виробник General Atomics запропонувала модифікувати дрони під відповідні експортні правила США.

У виданні наголошують, що українські військові ще можуть отримати американські безпілотники. Оскільки в оборонному бюджеті на 2023 рік міститься вимога про передачу 100 Reapers іншій державній установі, це, ймовірно, звільнить частину дронів для відправки в Україну.

Наприкінці лютого WSJ повідомляла, що двопартійна група сенаторів США закликала адміністрацію Байдена переглянути своє рішення щодо передачі Україні безпілотників MQ-1C Gray Eagle. Сенатори направили листа до міністра оборони США Ллойда Остіна з проханням надати Україні ударні безпілотники Gray Eagles.