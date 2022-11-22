Можуть змінити хід війни: у Сенаті просять Пентагон надати Україні дрони Gray Eagle

Листопад, 22 в 21:08

Двопартійна група американських сенаторів закликала адміністрацію Байдена переглянути своє рішення щодо передачі Україні безпілотників MQ-1C Gray Eagle.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що 16 сенаторів направили листа до міністра оборони США Ллойда Остіна з проханням надати Україні ударні безпілотники Gray Eagles, що можуть літати понад 24 години.

— Довгострокова вигода від передачі Україні MQ-1C є значною і може змінити стратегічний хід війни на користь України, — зазначили законодавці.

Сенатори вказують на те, що останнім часом Іран надав Росії безпілотники, які завдавали ударів по населеним пунктам України та цивільній інфраструктурі. За словами законодавців, українці повинні мати власний арсенал дронів, щоб протистояти тому, що отримала РФ.

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— Експлуатаційні характеристики цієї системи (MQ-1C Grey Eagle, — Ред.) — доступність, летальність, живучість і можливість експорту — доповнюють наявні системи зброї, які використовують українці, і підвищать ефективність українських військових, — йдеться в тексті звернення.

Законодавці зазначають, що навчання українських військових на MQ-1C займе 27 днів. За їхніми словами, такі дрони дали б змогу ЗСУ знаходити й атакувати кораблі російського флоту в Чорному морі.

Раніше цього місяця Пентагон відхилив запит України на безпілотники. Представники США побоюються, що технологію з дрона можуть викрасти на полі бою.

Пентагон відмовився коментувати листа, але офіційні особи США заявили, що небажання надати безпілотники спричинене технічними проблемами, а не побоюваннями ескалації.

Речник General Atomics заявив, що компанія віддана підтримці України, але відмовився коментувати лист.

MQ-1C Grey Eagle — розвідувально-ударний безпілотник виробництва американської компанії General Atomics. Він може оснащуватися ракетами повітря—повітря і повітря—поверхня, а також керованими авіаційними бомбами.

Максимальна швидкість – 250 км/год, а гранична висота – 8 850 метрів.