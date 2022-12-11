Грудень, 11 в 12:40

Частково визнана країна на Балканах розглядає 2030 рік як цільову дату, щоб бути готовою до членства в Євросоюзі.

Косово планує офіційно подати заявку на вступ до ЄС найближчими днями.

За словами Бесніка Біслімі, першого віцепрем’єра Косова, який відповідає за європейську інтеграцію, уряд готовий вивести Косово на нову траєкторію.

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Процес вступу до Євросоюзу є тривалим і потребує внесення змін до законодавства та багаторічних економічних і судових реформ. І випадок із Косово досить складний, оскільки п’ять членів ЄС — Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія — досі не визнають незалежності балканської країни.

За словами Біслімі, Косово може бути готовим до членства до 2030 року і підкреслив, що ЄС ніколи не буде повним без Західних Балкан.

В останні місяці Європейський Союз приділяв особливу увагу Західним Балканам, орієнтуючи регіон на майбутнє, інтегроване з ЄС.

За словами Біслімі, однією з переваг Косова є його молоде населення, яке з ентузіазмом готове приєднатися до блоку. Віце-прем’єр також вважає, що його країна зможе швидко здійснити економічні реформи.