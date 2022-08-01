Загострення багатовікового конфлікту: чи є слід РФ та чому Україна не визнає Косово

Серпень, 01 в 17:55

Через 14 років після проголошення Косовом незалежності від Сербії напруга між двома країнами все ще зростає. Щоб уникнути нової війни у серці Європи, у конфлікт “готове втрутитися” НАТО.

У понеділок, 1 серпня, мали набути чинності нові правила, які вимагали від людей, що проживають у районах з етнічним сербським населенням у Косові, міняти номерні знаки, видані Сербією, на номерні знаки, видані Косовом.

Але запровадження цих нових законів відклали на місяць – після того як етнічні серби на півночі країни заблокували дороги, а під час зіткнень пролунали постріли. Запровадження правил було відкладено на місяць після консультацій зі США та ЄС.

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Протести призвели до того, що Косово закрило пункти пропуску Берняк і Яріньє на кордоні з Сербією. Поліція Косова заявила, що місцеві серби зводять барикади на трасах Митровиця — Яріньє та Митровиця — Берняк.

31 липня сербська газета Данас повідомляла про звуки сирен у центрі населеної сербами Північної Митровиці у Косові. Сирени працювали близько години. Мешканців закликали не виходити з будинків та триматися подалі від вікон.

У понеділок уряд Косова звинуватив Сербію в спробі дестабілізувати країну, відправивши протестувальників до своїх кордонів.

Чому існує напруженість між Косовом та Сербією?

Суперечка між двома країнами – багатовікова. Косово, яке колись було частиною Османської імперії, було передано Сербії та Чорногорії після поразки османів у балканських війнах на початку XX століття.

Тоді як Сербія (тодішня Югославія. – Ред.) сприймала Косово як ключову частину своєї національної ідентичності, етнічна мусульманська албанська більшість, яка проживала на цій території, вважала православних сербів окупантами.

У лютому 1998 року етнічні албанці, які проживали в Косові, почали збройне повстання, щоб позбутися сербського правління, яке закінчилося війною, що тривала понад рік і завершилася в червні 1999 року.

Жорстока відповідь сербів на повстання албанців у Косові спровокувала втручання НАТО в березні 1999 року, яке змусило вивести югославські війська з Косова.

У 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії, але Белград назвав цю декларацію незаконною.

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове, строком на п’ять років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.

Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність від Сербії в лютому 2008 року. Відносини між сербськими та переважно албанськими мешканцями у Косові були напруженими роками.

Чи небезпечна ситуація на Балканах для України?

Дипломат та політичний діяч Маркіян Лубківський вважає, що Росія може використати загострення ситуації між Сербією та Косовом для того, щоб відволікти європейську і світову спільноту від злочинів, які чинить в Україні. Про це він сказав ефірі телемарафону Єдині новини.

— Ми (українці. – Ред.) ставимося до будь-яких загострень у світі дуже чутливо. Так само ми скерували свої погляди до ситуації навколо Тайваню. Так само вчора всі українці звернули увагу на те, що відбувається між Косовом та Сербією.

Лубківський наголосив, що ситуація на кордоні не нова, і вже були конфлікти на кордоні між країнами, але “ситуація закінчилася, по суті, нічим”.

Він зазначив, що поки не бачить російського сліду у загостренні конфлікту між двома сторонами, але РФ може втрутитись.

— РФ може почати використовувати загострення ситуації, щоб послабити Вучича (президент Сербії. – Ред.), і можливо, створити ще одне джерело напруження. І таким чином відволікти увагу європейської і світової спільноти від ситуації в Україні, від жорстокої агресії Росії, – сказав він.

На його думку, росіяни будуть робити подібні спроби, але вони будуть невдалими.

Які країни визнали незалежність Косова?

Незалежність Косова визнав Міжнародний суд ООН та 11 країн G20, за винятком Аргентини, Бразилії, Китаю, Індії, Індонезії, Мексики, РФ та Південної Африки.

Косово визнали США та майже всі країни-члени ЄС, окрім Іспанії, Кіпру, Греції, Румунії та Словаччини. Україна також не визнає незалежність Косова. Через лише частково визнаний статус Косово не є частиною ООН або НАТО.

Чому Україна не визнає Косово?

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що Україні в жодному разі не можна визнавати незалежність Косова. Про це він сказав під час телемарафону Єдині новини.

Так він прокоментував тези, які ширяться в інтернеті про те, що Україні варто визнати незалежність Косова.

— Ні, в жодному разі. Це роблять або корисні ідіоти, або проросійські боти. Казус Косова, це той самий казус, що і Криму. Якщо ми визнаємо Косово, то після цього ми маємо говорити, що наша позиція щодо українського Криму є набагато слабшою. Тому Косово у жодному разі визнавати не можна, – пояснив радник.

Денисенко вважає, що ані Сербія, ані Косово не готові та не хочуть військового конфлікту.

МЗС рекомендувало громадянам України утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей.

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На базі посольства України в Сербії створили оперативний штаб та відкрили цілодобову гарячу лінію для допомоги українцям: +381631113185. У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію можна також звертатися на гарячу лінію МЗС України: +380442381588.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії українцям рекомендують використовувати пункти пропуску на кордоні з Північною Македонією.

Чому залучено НАТО?

Від 1999 року “крихкий мир” у регіоні зберігається дотепер частково завдяки місії НАТО, який відтоді спостерігає за двома сусідніми країнами.

Як пише Newsweek, з червня 1999 року місія НАТО KFOR включає 3 770 військовослужбовців, наданих 28 країнами Альянсу та партнерами.

За словами Альянсу, “з часом, у міру покращення ситуації з безпекою, НАТО поступово коригує позицію сил KFOR у бік менших і більш гнучких сил з меншою кількістю статичних завдань”. Але тепер миротворча місія НАТО заявила, що уважно стежить за “напруженою” ситуацією на півночі Косова і “готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою”.

У KFOR заявили, що “вживатимуть всіх необхідних заходів для постійного збереження безпечного середовища в Косово відповідно до свого мандату ООН”.

Суперечка між Косово та Сербією ускладнюється підтримкою Москвою свого союзника Белграда. Спостерігачі побоюються, що Москва може побачити в нинішній напруженості між двома країнами можливість витіснити США та місію НАТО з Косова.