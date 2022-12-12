Грудень, 12 в 20:33

Рада Євросоюзу схвалила нові санкції щодо Ірану через жорстокі придушення протестів, ситуацію з правами людини та військове співробітництво з Росією, яке включає поставки безпілотників Москві.

Санкції запровадили проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов’язаних із виробництвом безпілотників.

— Сьогодні Рада додала чотирьох фізичних та чотирьох юридичних осіб до списку тих, проти кого застосують обмежувальні заходи за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Ці санкції обґрунтовані роллю цих осіб у розробленні і постачанні безпілотних літальних апаратів, які застосовуються Росією у її війні проти України, – йдеться у рішенні.

Під санкції потрапили: бригадний генерал з Корпусу вартових Ісламської революції Абдулла Мехребі, бригадний генерал Хаміда Вахаді, бригадний генерал Алі Рези Балалі і керівний директора компанії Oje Parvaz Mado Nafar (Mado) Юсеф Абуталебі.

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Також санкції запроваджено проти компаній: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, а також організації Корпусу вартових ІР “Дослідження та самозахист “Джихад”.

Рада ЄС додала до списку санкцій 20 фізичних осіб і одну юридичну через порушення прав людини в Ірані. Зазначається, що це рішення було ухвалене з огляду на роль цих осіб у насильницькій реакції на нещодавні протести в Ірані після смерті Махси Аміні.

Обмежувальні заходи ЄС передбачають заморожування активів, заборону на в’їзд до ЄС і заборону надавати кошти чи економічні ресурси тим, хто входить до списку.

Джерело: Рада ЄС