Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому керівнику департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івану Тимошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 8 млн грн.

Про це 22 жовтня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

ВАКС взяв під варту Івана Тимошенка

– Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації в Офісі Генерального прокурора, – наголошується в повідомленні.

Якщо заставу в розмірі 8 млн грн буде внесено, на підозрюваного покладуть відповідні процесуальні обов’язки.

Зараз дивляться

У САП не назвали імені підозрюваного. Однак джерела агентства Інтерфакс-Україна у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про Івана Тимошенка.

Він обіймав посаду начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. У вересні 2026 року Тимошенко звільнився за власним бажанням. Його ім’я фігурує на плівках операції Карфаген.

Що відомо про операцію Карфаген

НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників злочинної організації, яку очолював посадовець Офісу генпрокурора.

За даними слідства, вони систематично отримували неправомірну вигоду за прикриття мережі шахрайських колцентрів.

Учасники організації легалізували понад 42 млн грн, купуючи нерухомість, зокрема апартаменти в Карпатах, та коштовності. Частину коштів розміщували на рахунках родичів.

На тлі скандалу через можливу причетність до справи Карфаген генпрокурор Руслан Кравченко подав заяву про звільнення. Володимир Зеленський відсторонив його від посади.

15 вересня Верховна Рада погодила звільнення Кравченка. Наразі про підозру йому не повідомляли.

Руслан Кравченко виїхав з України, пояснивши це службовим відрядженням. За непідтвердженою інформацією, він разом із дружиною може перебувати у Відні та веде переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

У жовтні виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив, що службове розслідування обставин виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон триває.

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