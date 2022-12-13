Ситуація на кордонах залишається незмінною: речник ДПС про перевірку бойової готовності у Білорусі

Грудень, 13 в 16:55

Ситуація на кордонах з Білоруссю залишається незмінною, а українські захисники її повністю контролюють. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко на брифінгу, коментуючи оперативну ситуацію.

– На Білоруському напрямку не відзначається зміни в обстановці на лінії кордону. Вона залишається повністю контрольованою. Підрозділи ЗС РБ, які раніше перебували на посиленні кордону, так і залишаються. Не змінюється кількість та характер дій, – запевняє він.

За його словами, Сили оборони стежать за ситуацією на тлі заяви Міністерства оборони Білорусі про перевірку боєготовності своїх підрозділів. Проте наразі не спостерігається створення угруповання, яке могло б здійснити новий напад.

– Ми раніше повідомляли, що Білорусь і Росія можуть готуватися для того, щоб нагнітати ситуацію. Ми наростили оборонні позиції та продовжуємо їх нарощувати як на лінії кордону, так і прикордоння. Українські військові мінують території на найбільш загрозливих напрямках, – зазначає речник Держприкордонслужби.

Демченко наголошує, що українські захисники здійснюють інженерно-фортифікаційне укріплення кордону, активно задіюють безпілотники для контролю ситуації на лінії кордону.

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