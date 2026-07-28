Серпень 2026 року розпочнеться під спадним Місяцем. Перша половина місяця більше підходитиме для завершення розпочатих справ, наведення порядку, аналізу результатів і поступового звільнення від зайвого.

Після молодика 12 серпня почнеться період зростального Місяця. У цей час можна повертатися до активного планування, нових задумів, навчання та справ, розрахованих на майбутнє.

Факти ICTV підготували місячний календар на серпень 2026 року, щоб ви могли заздалегідь визначити сприятливі, нейтральні та небезпечні дні місяця.

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Фази Місяця у серпні 2026 року

1-5 серпня – спадний Місяць.

6 серпня – остання чверть.

7-11 серпня – спадний Місяць.

12 серпня – молодик.

13-19 серпня – Місяць, що росте.

20 серпня – перша чверть.

21-27 серпня – Місяць, що росте.

28 серпня – повний Місяць.

29-31 серпня – спадний Місяць.

Місячний календар на серпень 2026 – сприятливі дні

Найсприятливішими датами серпня будуть 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23 та 31 числа.

3 серпня – вдалий день для активних дій, фінансових питань, зміни роботи, розв’язання побутових завдань і реалізації масштабних задумів. Водночас варто контролювати емоції та не вступати в конфлікти.

7 серпня – сприятливий день для довгострокових справ, роботи, фінансових рішень, фізичної активності та завершення завдань, які довго відкладалися. Також можна приділити увагу особистим стосункам.

10 серпня – гарний день для бізнесу, нових задумів, зміни роботи, поїздок і фінансових справ. Добре займатися питаннями, які потребують інтуїції, спокою та нестандартного підходу.

13 серпня – день підходить для планування, формування нових цілей, творчих задумів і підготовки до майбутніх справ. Після молодика краще не поспішати з активними кроками, а спочатку визначити пріоритети.

14 серпня – сприятливий день для нових починань, навчання, фінансових операцій, купівлі нерухомості, подорожей і практичних справ. Добре переходити від планів до поступової реалізації задуманого.

19 серпня – вдалий день для спілкування, навчання, творчості, фізичної активності та роботи над поточними завданнями. Важливі слова й домовленості краще добре обдумувати, щоб уникнути непорозумінь.

23 серпня – енергійний день для роботи, подорожей, спорту, особистих справ і нових оздоровчих звичок. Добре спрямувати сили на конкретну мету та не витрачати час на пасивність.

31 серпня – день можна використати для наведення порядку, прибирання, підбиття підсумків і підготовки до нового місяця. Водночас варто уникати суперечок, різких рішень і надмірних фізичних навантажень.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на серпень 2026 року

Для нових починань: 3, 7, 10, 14-19, 21-24.

Для планування бюджету, фінансових операцій та зміни роботи: 3, 7, 10, 14, 15, 19, 23, 24.

Для поїздок і подорожей: 3, 10, 13, 14, 17, 22-24, 31.

Для творчості та спорту: 3, 7, 14-19, 21-23.

Для відпочинку: 2, 9, 10, 13, 19, 23, 29.

Для побачень і зізнань у коханні: 7, 16-19, 23, 24.

Для заручин і весілля: 10, 16, 17, 23, 24.

Несприятливі дні у серпні 2026 року

Небезпечними та напруженими датами за місячним календарем будуть 6, 11, 12, 13, 25, 26, 28 та 30 серпня.

У ці дні можливі перепади настрою, втома, труднощі з концентрацією та підвищена конфліктність. Краще не планувати ризикованих фінансових операцій, різких змін, складних переговорів і справ, у яких помилка може мати серйозні наслідки.

Особливо уважними варто бути 12 серпня, у день молодика. Цей період більше підходить для відпочинку, аналізу ситуації та формування планів, ніж для запуску масштабних проєктів і важливих покупок.

Обережність також потрібна 28 серпня, у день повні. Емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай, тому варто уникати конфліктів, перевантаження та імпульсивних рішень.

У несприятливі дні краще зосередитися на звичних завданнях, не поспішати та залишати більше часу на відновлення. Важливі рішення за можливості варто перенести на спокійніший період.

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