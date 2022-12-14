Байден готовий передати Україні ППО Patriot, але лише після звіту Пентагону – WP

Грудень, 14 в 18:31

Пентагон готується відправити в Україну ракетну систему Patriot. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на слова високопосадовців США.

Зазначається, що цей крок забезпечить Україну найсучаснішою зброєю протиповітряної оборони, яке є в американському арсеналі.

За словами неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США, Джо Байден підпише план з постачання Patriot в Україну лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.

Зараз дивляться

Наразі Міністерство оборони США працює над параметрами програми підготовки українських військових, яка, ймовірно, відбудеться в Німеччині. За нормальних умов навчання може тривати понад шість місяців.

Ще один американський чиновник у коментарі WP сказав, що зброя буде надходити з американських запасів.

— Це буде найскладніша частина обладнання, яку Україна отримала на сьогодні. Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було б проблемою… Я вважаю, що Пентагон дуже нервує з цього приводу, – розповів Марк Кансіан, відставний американський військовий офіцер з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

За словами Кансіана, Пентагон “достатньо ризикує”, розгортаючи систему Patriot, але зазначає, що Вашингтон “готовий ризикнути, чого не було в минулому”, адже потреба в протиповітряній обороні дуже велика.

Нещодавно видання Politico писало, що у США точаться дискусії про передання Україні розвідувально-ударних дронів Reaper.

Повідомлялося, що Повітряні сили США заявили про готовність надати Україні старі дрони Reaper, а натомість отримати сучасніші технології. Але у Пентагоні побоюються, що Росія може отримати таємні технології.