Президент США Джо Байден у вівторок, 13 грудня, підписав документ про захист одностатевих і міжрасових пар – Закон про повагу до шлюбу.

Церемонія підписання відбулася в урочистій обстановці на галявині біля Білого дому, де були присутні зірки поп-музики та прихильники законопроєкту.

За його словами, підписання цього закону наближає США до рівності, свободи та справедливості.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.”

Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress.

There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022