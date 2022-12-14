Грудень, 14 в 8:47

Президент США Джо Байден у вівторок, 13 грудня, підписав документ про захист одностатевих і міжрасових пар – Закон про повагу до шлюбу.

Церемонія підписання відбулася в урочистій обстановці на галявині біля Білого дому, де були присутні зірки поп-музики та прихильники законопроєкту.

– Шлюб – це проста пропозиція. Кого ти любиш? І чи будеш ти відданий тій людині, яку любиш? Закон визнає, що кожен повинен мати право самостійно відповідати на ці запитання без втручання уряду, – наголосив Байден у промові.

За його словами, підписання цього закону наближає США до рівності, свободи та справедливості.

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– Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті. Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни, – наголосив американський лідер.

As Mildred Loving said: previous generations were “bitterly divided over something that should have been so clear and right.” Today, with the signing of the Respect for Marriage Act, we celebrate our progress. There are few things as clear and right as marriage equality. pic.twitter.com/lz9WtQqSsi — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визнавав угоду лище між чоловіком і жінкою, та зобов’язує визнавати дійсність союзів, укладених за межами штату, зокрема одностатеві та міжрасові.

Джо Байден, будучи сенатором, проголосував за Закон про повагу шлюбу ще в 1996 році.

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Джерело: CNN