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Байден підписав закон про визнання у США одностатевих шлюбів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден у вівторок, 13 грудня, підписав документ про захист одностатевих і міжрасових пар – Закон про повагу до шлюбу.

Церемонія підписання відбулася в урочистій обстановці на галявині біля Білого дому, де були присутні зірки поп-музики та прихильники законопроєкту.

– Шлюб – це проста пропозиція. Кого ти любиш? І чи будеш ти відданий тій людині, яку любиш? Закон визнає, що кожен повинен мати право самостійно відповідати на ці запитання без втручання уряду, – наголосив Байден у промові.

За його словами, підписання цього закону наближає США до рівності, свободи та справедливості.

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– Протягом більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті. Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни, – наголосив американський лідер.

 

Новий закон офіційно скасовує Закон про захист шлюбу, який визнавав угоду лище між чоловіком і жінкою, та зобов’язує визнавати дійсність союзів, укладених за межами штату, зокрема одностатеві та міжрасові.

Джо Байден, будучи сенатором, проголосував за Закон про повагу шлюбу ще в 1996 році.

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Джерело: CNN

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