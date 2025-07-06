Дитячий ансамбль зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині: 21 постраждалий

Український дитячий танцювальний ансамбль зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині 6 липня під час поїздки на фестиваль до міста Охрид.

В автобусі перебувало 77 осіб, з яких постраждала 21 людина, включаючи четверо з тяжкими травмами.

Про це Інтерфакс Україна.

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Автобус з дітьми зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині – що відомо

Автобус української реєстрації з 77 пасажирами з’їхав у кювет на трасі між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.

За інформацією МЗС, на момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб – два водії, учасники та супроводжуючі дитячого танцювального ансамблю.

Автобус прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та з’їхав з дороги в кювет.

За оновленою інформацією від МЗС, в результаті ДТП постраждали 21 особа.

— Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 р.н.), – повідомили журналістам в МЗС України.

Серед тяжкопоранених двоє дорослих супроводжуючих та двоє дітей віком 14 та 18 років.

Як додали в міністерстві, ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих.

Решта постраждалих отримали легкі травми та разом з дітьми будуть направлені до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група.

За повідомленням консульського відділу посольства України, постраждалих доправили до лікарень міст Солнок, Кечкемет і Сентеш для надання медичної допомоги.

Як зазначили в посольстві, для решти пасажирів, які не зазнали ушкоджень, організовано тимчасове розміщення у Будинку культури міста Кунсентмартон та забезпечено харчування.

У МЗС також додали, що перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів для продовження поїздки групи до місця призначення.

Раніше повідомлялося, що дипломати та консули Посольства України разом з послом особисто контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.

Фото: police.hu

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