Дитячий ансамбль зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині: 21 постраждалий
Український дитячий танцювальний ансамбль зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині 6 липня під час поїздки на фестиваль до міста Охрид.
В автобусі перебувало 77 осіб, з яких постраждала 21 людина, включаючи четверо з тяжкими травмами.
Про це Інтерфакс Україна.
Автобус з дітьми зі Львова потрапив у ДТП в Угорщині – що відомо
Автобус української реєстрації з 77 пасажирами з’їхав у кювет на трасі між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар.
За інформацією МЗС, на момент аварії в автобусі перебувало 77 осіб – два водії, учасники та супроводжуючі дитячого танцювального ансамблю.
Автобус прямував зі Львова до міста Охрид на танцювальний фестиваль.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та з’їхав з дороги в кювет.
За оновленою інформацією від МЗС, в результаті ДТП постраждали 21 особа.
— Четверо громадян України отримали тяжкі травми (1954, 1958, 2007, 2011 р.н.), – повідомили журналістам в МЗС України.
Серед тяжкопоранених двоє дорослих супроводжуючих та двоє дітей віком 14 та 18 років.
Як додали в міністерстві, ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих.
Решта постраждалих отримали легкі травми та разом з дітьми будуть направлені до міста Кунсентмартон, де перебуває основна група.
За повідомленням консульського відділу посольства України, постраждалих доправили до лікарень міст Солнок, Кечкемет і Сентеш для надання медичної допомоги.
Як зазначили в посольстві, для решти пасажирів, які не зазнали ушкоджень, організовано тимчасове розміщення у Будинку культури міста Кунсентмартон та забезпечено харчування.
У МЗС також додали, що перевізник вживає заходів для надання додаткових автобусів для продовження поїздки групи до місця призначення.
Раніше повідомлялося, що дипломати та консули Посольства України разом з послом особисто контролюють ситуацію безпосередньо на місці пригоди.
Фото: police.hu