Глава Міноборони Британії допускає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow

Грудень, 15 в 16:32

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, здатних вражати цілі на відстані понад 250 км.

– Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями, виходячи з їхніх потреб та технічних можливостей, – сказав він в інтерв’ю Times Radio.

Воллес також наголосив, що можливе постачання Україні ЗРК Patriot стане важливим моментом у війні та значним кроком з боку США.

Storm Shadow (SCALP EG) – авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва класу повітря-земля з дальністю польоту понад 250 км.

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Ця ракета здатна вражати стаціонарні цілі, добре захищені засобами ППО.

Вона непомітна для засобів радіоелектронної протидії.

Може застосовуватися за будь-якої погоди та незалежно від часу доби.

Джерело: Times Radio