Глава Міноборони Британії допускає постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow
Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес не виключає можливості постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow, здатних вражати цілі на відстані понад 250 км.
– Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями, виходячи з їхніх потреб та технічних можливостей, – сказав він в інтерв’ю Times Radio.
Воллес також наголосив, що можливе постачання Україні ЗРК Patriot стане важливим моментом у війні та значним кроком з боку США.
Storm Shadow (SCALP EG) – авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва класу повітря-земля з дальністю польоту понад 250 км.
Ця ракета здатна вражати стаціонарні цілі, добре захищені засобами ППО.
Вона непомітна для засобів радіоелектронної протидії.
Може застосовуватися за будь-якої погоди та незалежно від часу доби.
Джерело: Times Radio