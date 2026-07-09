Державна служба статистики України оприлюднила новий експрес-випуск про зміну цін у країні. За даними Держстату, інфляція у червні дещо сповільнилася.

За місяць окремі товари навіть стали дешевшими, хоча в порівнянні з минулим роком українці все ще платять за покупки більше.

Розповідаємо на Фактах ICTV, яким був індекс інфляції у червні 2026 року, що найбільше подешевшало та які товари й послуги продовжили дорожчати.

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Який індекс інфляції у червні 2026 року

За даними Держстату, у червні ціни в Україні майже не змінилися. Якщо порівнювати з травнем, індекс споживчих цін у червні 2026 року знизився на 0,1%.

Але, якщо порівнювати з червнем 2025 року, ціни на товари та послуги в середньому коштували на 7,2% дорожче.

Також Держстат оприлюднив показник базової інфляції. Вона становила 0,5% за місяць і 8,1% у річному вимірі.

Які продукти подешевшали

У червні продукти харчування та безалкогольні напої загалом стали дешевшими на 0,8%.

Найбільше впали ціни на яйця. За місяць вони подешевшали одразу на 27,8%.

Також менше коштували овочі, фрукти, продукти переробки зернових, сало, цукор, рис і м’ясо птиці. Залежно від товару ціни знизилися від 0,6% до 3,7%.

Які товари подорожчали

Попри загальне зниження цін на продукти, окремі товари продовжили дорожчати.

Так, соняшникова олія стала дорожчою на 1,7%. Також зросли ціни на рибу та рибні продукти, макаронні вироби і хліб. Вартість цих товарів підвищилася приблизно на 1-1,7%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби загалом подорожчали на 1,4%. Найбільше зросли ціни на сигарети, які стали дорожчими на 1,8%.

Одяг подешевшав, а комунальні послуги знову зросли в ціні

У червні сезонно знизилися ціни на одяг і взуття. Загалом вони подешевшали на 2,3%.

Взуття стало дешевшим на 3%, а одяг на 1,9%.

Проте комунальні послуги продовжили дорожчати. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива загалом додали 0,9%.

Найбільше зросли тарифи на водопостачання. Вони підвищилися на 15,3%. Каналізація стала дорожчою на 14,6%.

Як змінилися ціни на транспорт

За даними Держстату, транспортні послуги у червні подорожчали на 0,2%.

Найбільше зросла вартість проїзду у залізничному пасажирському транспорті. Вона підвищилася на 3,4%. Проїзд автомобільним транспортом став дорожчим на 1,2%.

Але для автомобілістів є хороша новина. Паливо та мастила за місяць подешевшали на 1,6%.

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