Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи напад на військовослужбовців ТЦК у Львові 8 липня, закликав Міністерство оборони створити робочу групу з питань мобілізації.

Лубінець прокоментував напад на ТЦК у Львові

Омбудсмен зауважив, що цей інцидент не можна розглядати окремо, адже він став наслідком низки проблем.

– Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми, – написав Лубінець у четвер, 9 липня.

За його словами, як наслідок, накопичується недовіра, посилюється напруга, суспільство стає більш радикальним.

Зараз дивляться

– Якщо держава не буде своєчасно давати правову оцінку порушенням – незалежно від того, ким вони вчинені, – це призведе до ще гірших наслідків, – наголосив омбудсмен.

Він зазначив, що в усіх українців є спільний ворог – Росія, і саме з нею треба боротися.

Тому не можна допустити, щоб ” через недовіру, несправедливість чи безкарність протистояння переносилося всередину українського суспільства”.

– Воєнний стан не ставить права людини “на паузу”. Верховенство права – це межа, яка відрізняє Україну від держави-агресорки. Кожне незаконне рішення під час мобілізації – це удар по довірі до держави, – додав уповноважений Верховної Ради.

Лубінець заявив, що реформа мобілізаційних процесів потрібна вже зараз. Він звернувся до Міноборони із закликом сформувати робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур.

– Необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які будуть однаково захищати і державні інтереси, і права людини, – пояснив Лубінець.

Він додав, що закон має бути однаковим для всіх, а незалежно від того, хто є порушником, кожен випадок повинен отримати об’єктивне розслідування та належну правову оцінку.

– Лише так можна відновити довіру до державних інституцій. Сильна армія і верховенство права – не протилежності. Це дві опори, на яких тримається Україна. Ми однаково повинні захищати наших військових, права людини та закон. І саме зараз держава має продемонструвати, що здатна не лише вимагати дотримання закону, а й сама неухильно його виконувати, – резюмував він.

Що відомо про конфлікт із військовими ТЦК у Львові

У середу, 8 липня, у Львові під час заходів з оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля.

Натовп перекинув автомобіль Центру комплектування.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові.

За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців.

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