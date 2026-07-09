Лубінець закликав Міноборони створити робочу групу для реформи мобілізації
- Омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував напад на військовослужбовців ТЦК у Львові 8 липня.
- Він заявив, що інцидент є наслідком системних проблем, а не поодиноким випадком.
- Лубінець закликав Міноборони терміново створити робочу групу для перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи напад на військовослужбовців ТЦК у Львові 8 липня, закликав Міністерство оборони створити робочу групу з питань мобілізації.
Лубінець прокоментував напад на ТЦК у Львові
Омбудсмен зауважив, що цей інцидент не можна розглядати окремо, адже він став наслідком низки проблем.
– Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми, – написав Лубінець у четвер, 9 липня.
За його словами, як наслідок, накопичується недовіра, посилюється напруга, суспільство стає більш радикальним.
– Якщо держава не буде своєчасно давати правову оцінку порушенням – незалежно від того, ким вони вчинені, – це призведе до ще гірших наслідків, – наголосив омбудсмен.
Він зазначив, що в усіх українців є спільний ворог – Росія, і саме з нею треба боротися.
Тому не можна допустити, щоб ” через недовіру, несправедливість чи безкарність протистояння переносилося всередину українського суспільства”.
– Воєнний стан не ставить права людини “на паузу”. Верховенство права – це межа, яка відрізняє Україну від держави-агресорки. Кожне незаконне рішення під час мобілізації – це удар по довірі до держави, – додав уповноважений Верховної Ради.
Лубінець заявив, що реформа мобілізаційних процесів потрібна вже зараз. Він звернувся до Міноборони із закликом сформувати робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур.
– Необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які будуть однаково захищати і державні інтереси, і права людини, – пояснив Лубінець.
Він додав, що закон має бути однаковим для всіх, а незалежно від того, хто є порушником, кожен випадок повинен отримати об’єктивне розслідування та належну правову оцінку.
– Лише так можна відновити довіру до державних інституцій. Сильна армія і верховенство права – не протилежності. Це дві опори, на яких тримається Україна. Ми однаково повинні захищати наших військових, права людини та закон. І саме зараз держава має продемонструвати, що здатна не лише вимагати дотримання закону, а й сама неухильно його виконувати, – резюмував він.
Що відомо про конфлікт із військовими ТЦК у Львові
У середу, 8 липня, у Львові під час заходів з оповіщення громадянина, який, за даними ТЦК та СП, перебував у розшуку, стався інцидент із блокуванням службового автомобіля.
Натовп перекинув автомобіль Центру комплектування.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що провів термінову нараду з правоохоронцями щодо ситуації з блокуванням автомобіля ТЦК на Сихові.
За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців.