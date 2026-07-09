Інцидент з ТЦК у Львові: встановлено нападника на поліцейського, відкриті провадження
- У Львові після сутичок за участю ТЦК, поліції та близько 200 цивільних відкрили два кримінальні провадження.
- Поліція встановила чоловіка, якого підозрюють у нападі на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова.
- Окремо СБУ розслідує перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період.
У Львові розслідують напад на поліцейського та вже встановлено особу порушника.
Напад на ТЦК у Львові: встановлено особу порушника
Після сутичок у Львові за участю військових ТЦК, поліцейських та близько 200 цивільних правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Поліція вже встановила чоловіка, якого підозрюють у нападі на правоохоронця.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції.
За даними слідства, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військових Сихівського РТЦК та СП.
В ОГП зазначили, що участь в інциденті взяли близько 200 цивільних. Штовханина та агресивні дії щодо представників Збройних сил тривали також у ніч проти 9 липня.
На місце події прибули поліцейські. За інформацією прокуратури, коли правоохоронці намагалися заспокоїти натовп, частина людей почала чинити опір.
Слідство вважає, що один із найактивніших учасників подій напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець дістав численні травми, зокрема травму голови.
У Нацполіції повідомили, що особу нападника вже встановили. Цей епізод розслідують за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Окремо СБУ розслідує перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Провадження відкрили за ст. 114-1 ККУ.
Матеріали, які поліція зібрала під час документування інциденту, передали до СБУ для долучення до кримінального провадження.