У Львові розслідують напад на поліцейського та вже встановлено особу порушника.

Напад на ТЦК у Львові: встановлено особу порушника

Після сутичок у Львові за участю військових ТЦК, поліцейських та близько 200 цивільних правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Поліція вже встановила чоловіка, якого підозрюють у нападі на правоохоронця.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції.

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За даними слідства, увечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові група людей заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військових Сихівського РТЦК та СП.

В ОГП зазначили, що участь в інциденті взяли близько 200 цивільних. Штовханина та агресивні дії щодо представників Збройних сил тривали також у ніч проти 9 липня.

На місце події прибули поліцейські. За інформацією прокуратури, коли правоохоронці намагалися заспокоїти натовп, частина людей почала чинити опір.

Слідство вважає, що один із найактивніших учасників подій напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець дістав численні травми, зокрема травму голови.

У Нацполіції повідомили, що особу нападника вже встановили. Цей епізод розслідують за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Окремо СБУ розслідує перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Провадження відкрили за ст. 114-1 ККУ.

Матеріали, які поліція зібрала під час документування інциденту, передали до СБУ для долучення до кримінального провадження.

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