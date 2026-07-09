Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський застеріг українських волонтерів від нової схеми аферистів.

Шоумен, який з перших місяців повномасштабної війни проводить збори для ЗСУ, розповів, як шахраї в інтернеті виманюють гроші, маскуючись під зіркові акаунти.

Як працює нова шахрайська схема

За словами Константиновського, останнім часом у Telegram почастішали випадки створення копій публічних акаунтів.

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Шахраї завантажують контент із відомих каналів, оформлюють сторінку майже так само, як в оригіналі, а потім пишуть користувачам із проханням терміново позичити гроші. Ведучий і сам зіткнувся з такою схемою.

— Мені так несправжній Джейхун (Сафаров, стендапер, — Ред.) днями написав, кружечок надіслав. Але добре, що я встиг побачити його сториз-попередження, — зазначив Фіма.

У коментарях до допису користувачі також поділилися власними історіями. Одна з волонтерок розповіла про афериста, що видавав себе за блогера Михайла Лебігу.

Для більшої переконливості він навіть надіслав відеоповідомлення, намагаючись виманити 90 тис. грн.

фейковий Лебіга

Фото: з коментарів у дописі Фіми Константиновського/Telegram

Втім, за словами жінки, поведінка нібито блогера здалася підозрілою, тому його заблокували, не переказавши коштів.

Як перевірити збір перед донатом

Фіма Константиновський закликав не поспішати з переказами та завжди перевіряти інформацію перед тим, як донатити.

  • Потрібно перевіряти не лише допис у соцмережах, а й офіційний сайт або сторінку фонду, звертаючи увагу на історію публікацій і попередні звіти.
  • Слід уважно звіряти реквізити, адже збір, який ведеться лише на особисту банківську картку під приводом терміновості, може бути ознакою шахрайства.
  • Не варто піддаватися на емоційний тиск і повідомлення на кшталт “залишилася година” або “потрібно негайно”.
  • Не треба переходити за підозрілими посиланнями, отриманими в особистих повідомленнях, а якщо звернення нібито надійшло від знайомого волонтера — зв’язатися з ним напряму та переконатися, що повідомлення справді надіслав він.

Ведучий закликав підтримувати лише перевірених волонтерів і благодійні фонди, щоб гроші справді потрапляли на потреби українських військових.

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