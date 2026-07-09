Ведучий Нового каналу Фіма Константиновський застеріг українських волонтерів від нової схеми аферистів.

Шоумен, який з перших місяців повномасштабної війни проводить збори для ЗСУ, розповів, як шахраї в інтернеті виманюють гроші, маскуючись під зіркові акаунти.

Як працює нова шахрайська схема

За словами Константиновського, останнім часом у Telegram почастішали випадки створення копій публічних акаунтів.

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Шахраї завантажують контент із відомих каналів, оформлюють сторінку майже так само, як в оригіналі, а потім пишуть користувачам із проханням терміново позичити гроші. Ведучий і сам зіткнувся з такою схемою.

— Мені так несправжній Джейхун (Сафаров, стендапер, — Ред.) днями написав, кружечок надіслав. Але добре, що я встиг побачити його сториз-попередження, — зазначив Фіма.

У коментарях до допису користувачі також поділилися власними історіями. Одна з волонтерок розповіла про афериста, що видавав себе за блогера Михайла Лебігу.

Для більшої переконливості він навіть надіслав відеоповідомлення, намагаючись виманити 90 тис. грн.

Втім, за словами жінки, поведінка нібито блогера здалася підозрілою, тому його заблокували, не переказавши коштів.

Як перевірити збір перед донатом

Фіма Константиновський закликав не поспішати з переказами та завжди перевіряти інформацію перед тим, як донатити.

Потрібно перевіряти не лише допис у соцмережах, а й офіційний сайт або сторінку фонду, звертаючи увагу на історію публікацій і попередні звіти.

Слід уважно звіряти реквізити, адже збір, який ведеться лише на особисту банківську картку під приводом терміновості, може бути ознакою шахрайства.

Не варто піддаватися на емоційний тиск і повідомлення на кшталт “залишилася година” або “потрібно негайно”.

Не треба переходити за підозрілими посиланнями, отриманими в особистих повідомленнях, а якщо звернення нібито надійшло від знайомого волонтера — зв’язатися з ним напряму та переконатися, що повідомлення справді надіслав він.

Ведучий закликав підтримувати лише перевірених волонтерів і благодійні фонди, щоб гроші справді потрапляли на потреби українських військових.

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