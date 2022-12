Уряди країн-членів Євросоюзу погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів Євросоюзу. Зазначається, що новий пакет буде оформлено до обіду 16 грудня.

Як зазначив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пункти, які викликали дискусії серед країн ЄС, все ще залишаються в пакеті санкцій, але “уточнені таким чином, щоб кожна держава могла враховувати свої інтереси національної безпеки”.

The derogations are still in. But clarified in the way that every member state can take into account their national security interests. #Russia #Ukraine https://t.co/O9zmwUvbim

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022