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ЄС погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЄС погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Фото: Unsplash

Уряди країн-членів Євросоюзу погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів Євросоюзу. Зазначається, що новий пакет буде оформлено до обіду 16 грудня.

– Санкції узгоджено. Письмова процедура – до завтрашнього обіду, – сказав один із дипломатів.

Як зазначив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, пункти, які викликали дискусії серед країн ЄС, все ще залишаються в пакеті санкцій, але “уточнені таким чином, щоб кожна держава могла враховувати свої інтереси національної безпеки”.

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Нагадаємо, раніше Литва та Польща заблокували ухвалення дев’ятого пакета санкцій проти РФ.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що запропоновані Німеччиною, Францією та Нідерландами зміни могли надати лазівку для обходу Росією санкцій.

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