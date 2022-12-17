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Можуть обговорювати сухопутний напад на Україну: Подоляк про візит Путіна в Мінськ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Можуть обговорювати сухопутний напад на Україну: Подоляк про візит Путіна в Мінськ
Фото: Getty Images

На порядку денному запланованої у Мінську зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка може бути підтримка РБ нової спроби РФ сухопутного вторгнення в Україну.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. На його думку, Путін зараз перебуває не в тому стані, щоб диктувати комусь умови.

– Статус Путіна сьогодні — це не статус Путіна вчорашнього дня. Це людина, яка має ходити й просити, – вважає Подоляк.

Він звернув увагу, що Білорусь показує певну самостійність, тому Путіну доводиться їхати до Лукашенка та заявляти про необхідність виконувати союзницькі домовленості так, щоб у разі загибелі РФ також РБ загинула політично у повномасштабній війні проти України.

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Подоляк переконаний, що на порядку денному зустрічі — максимальна підтримка Білоруссю нового наступу проти України в будь-якому вигляді. Він вважає, що це може бути навіть сухопутне вторгнення, якщо Лукашенко захоче підписати собі самовбивчий вирок.

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