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На аеродромі Мачулищі у Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На аеродромі Мачулищі у Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К

На аеродромі Мачулищі на території Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К, повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

За попередніми даними, пошкоджено двигун літака – це не дозволить борту найближчим часом здійснювати польоти.

Відомо, що надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії Міг-31К має на озброєнні крилаті ракети Кинджал, якими армія Російської Федерації завдає ударів по території України.

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13 грудня до аеродромі Мачулищі прилетіли три МіГ-31К ВКС РФ. Це вже друга зміна у Білорусі для цього типу літаків.

Раніше три МіГ прилетіли 16 жовтня і пробули в Білорусі 46 днів. Також у Мачулищах базується та проводить спільні польоти літак ДРЛО Іл-76 А-50У Сергій Атаянц.

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