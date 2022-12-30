Немає про що говорити з країною-агресором: Санду про відносини Молдови з Росією

Грудень, 30 в 17:02

Президент Молдови Мая Санду заявила, що їй немає чого обговорювати з державою-агресором, відповідаючи на запитання, чи планує вона переговори з російською владою.

Як зазначає Санду, прийшовши до влади, нинішній уряд хотів побудувати конструктивні відносини з Росією, але війна в Україні та вбивство мирних жителів унеможливили цей процес.

– На жаль, такими є інструменти Росії: погрози, спроби залякування інших країн. Те, що ми бачимо в Україні, дуже серйозно. Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що хочемо конструктивних відносин із Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів? – сказала президент Молдови.

Нещодавно Санду прокоментувала заяву російського диктатора Володимира Путіна, який висловив невдоволення тим, що Україна зберігає резерви газу.

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На її думку, куплений Молдовою російський газ – це власність України, тому лідера РФ не має стосуватися, де він зберігається.

Джерело: TV Live Moldova 1