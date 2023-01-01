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РФ програє: світові лідери згадують про Україну в новорічних зверненнях

Юлія Соколова, редакторка стрічки
католицьке різдво
Фото: Dreamstime

Світові лідери згадують про Україну під час привітань із Новим 2023 роком, прогнозують нашій державі перемогу у війні та обіцяють й надалі допомагати.

Так, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував коротке відеозвернення в своєму Twitter, в якому висловив упевненість, що Україна переможе наступного року.

– Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні, – зазначив політик у підписі до відео.

У зверненні Джонсон нагадав, що в 2022 році Британія втратила королеву Єлизавету II, а в Європі розпочалася найгірша за останні 80 років війна. Водночас Джонсон висловив переконання, що 2023 рік буде кращим.

Зараз дивляться

– Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною країною, – наголосив Джонсон.

Він також спрогнозував, що наступного року покращиться ситуація в світовій економіці.

Згадав про Україну під час новорічного звернення і президент Франції Еммануель Макрон. Він пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні.

– Наступного року ми обов’язково будемо на вашому боці. Ми допомагатимемо вам до перемоги… Ми будемо разом, щоб побудувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу, – наголосив Макрон, звертаючись до українців.

Він додав, що боротьба громадян України викликає повагу, захват та надихає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також запевнив у подальшій підтримці України в 2023 році. Він зазначив, що Путін веде “імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи”.

– Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину, у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну, – пообіцяв Шольц.

Він додав, що НАТО та Євросоюз зараз більш об’єднані, ніж раніше.

А колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс побажав, щоб 2023 рік “був світлим, чистим, повним надій”, а також “нарешті вільним від російського нацизму”.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський зазначив, що Новий 2023 рік стане роком перемоги України.

Джерело: Le Dauphiné Libéré, BFM TV, Tagesschau

Джерело: Deutsche Welle
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