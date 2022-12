Світові лідери згадують про Україну під час привітань із Новим 2023 роком, прогнозують нашій державі перемогу у війні та обіцяють й надалі допомагати.

Так, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував коротке відеозвернення в своєму Twitter, в якому висловив упевненість, що Україна переможе наступного року.

У зверненні Джонсон нагадав, що в 2022 році Британія втратила королеву Єлизавету II, а в Європі розпочалася найгірша за останні 80 років війна. Водночас Джонсон висловив переконання, що 2023 рік буде кращим.

Він також спрогнозував, що наступного року покращиться ситуація в світовій економіці.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022