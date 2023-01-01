Грудень, 31, 2022 в 23:55

Світові лідери згадують про Україну під час привітань із Новим 2023 роком, прогнозують нашій державі перемогу у війні та обіцяють й надалі допомагати.

Так, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував коротке відеозвернення в своєму Twitter, в якому висловив упевненість, що Україна переможе наступного року.

– Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжуватиме знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні, – зазначив політик у підписі до відео.

У зверненні Джонсон нагадав, що в 2022 році Британія втратила королеву Єлизавету II, а в Європі розпочалася найгірша за останні 80 років війна. Водночас Джонсон висловив переконання, що 2023 рік буде кращим.

Зараз дивляться

– Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною країною, – наголосив Джонсон.

Він також спрогнозував, що наступного року покращиться ситуація в світовій економіці.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022

Згадав про Україну під час новорічного звернення і президент Франції Еммануель Макрон. Він пообіцяв допомагати Україні до перемоги у війні.

– Наступного року ми обов’язково будемо на вашому боці. Ми допомагатимемо вам до перемоги… Ми будемо разом, щоб побудувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу, – наголосив Макрон, звертаючись до українців.

Він додав, що боротьба громадян України викликає повагу, захват та надихає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також запевнив у подальшій підтримці України в 2023 році. Він зазначив, що Путін веде “імперіалістичну, загарбницьку війну в центрі Європи”.

– Путін не захопив Україну за кілька днів, як планував. Навпаки: українці хоробро захищають свою батьківщину, у тому числі й завдяки нашій допомозі. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну, – пообіцяв Шольц.

Він додав, що НАТО та Євросоюз зараз більш об’єднані, ніж раніше.

А колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс побажав, щоб 2023 рік “був світлим, чистим, повним надій”, а також “нарешті вільним від російського нацизму”.

I wish that the New Year will be bright, clean, hopeful, and most importantly, will be free from all kinds of dirt, mud, sludge and finally free from Russian Nazism. Happy New Year, darlings! pic.twitter.com/cromPyHgx7 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 31, 2022

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський зазначив, що Новий 2023 рік стане роком перемоги України.

Джерело: Le Dauphiné Libéré, BFM TV, Tagesschau