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Ердоган закликав Путіна до одностороннього припинення вогню в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з тем бесіди була війна в Україні.

– Ердоган заявив, що заклики до миру і переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню і баченням справедливого врегулювання, – повідомляє пресслужба турецького лідера.

Водночас Ердоган нагадав, що переговори щодо зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС принесли позитивні результати.

Зараз дивляться

Днями речник президента Туреччини Ібрагім Калина анонасував окремі переговори Реджепа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Наразі невідомо, чи розмовляв вже Ердоган із Зеленським.

Востаннє Зеленський і Ердоган говорили телефоном 11 грудня, того ж дня турецький лідер спілкувався з Путіним.

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