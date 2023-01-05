Ердоган закликав Путіна до одностороннього припинення вогню в Україні

Січень, 05 в 12:53

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 січня провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Однією з тем бесіди була війна в Україні.

– Ердоган заявив, що заклики до миру і переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню і баченням справедливого врегулювання, – повідомляє пресслужба турецького лідера.

Водночас Ердоган нагадав, що переговори щодо зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС принесли позитивні результати.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/IAjBSVVa7Y — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 5, 2023

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Днями речник президента Туреччини Ібрагім Калина анонасував окремі переговори Реджепа Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Наразі невідомо, чи розмовляв вже Ердоган із Зеленським.

Востаннє Зеленський і Ердоган говорили телефоном 11 грудня, того ж дня турецький лідер спілкувався з Путіним.