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Путін був готовий бомбити лікарні та дитячі садки, він намагається передихнути – Байден

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував заяви з Кремля про нібито оголошення так званого режиму “припинення вогню” з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

– Він (російський диктатор Володимир Путін, – Ред.) був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається передихнути, – стверджує глава Білого дому.

Нещодавно російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити на Різдво за юліанським календарем “припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні”.

В Офісі президента вже відреагували на заяви з Москви. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна, на відміну від РФ, не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення. Він закликав Путіна залишити лицемірство собі.

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Джерело: Голос Америки
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