Лицемірство залиште собі: в ОП відреагували на “перемир’я” Путіна

Російський диктатор Володимир Путін доручив главі міністерства оборони РФ Сергію Шойгу запровадити на Різдво за юліанським календарем “припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні”.

У Кремлі заявили, що йдеться про часові межі з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

У документі під назвою “вказівки” міститься також заклик до української сторони “оголосити режим припинення вогню і дати можливість відвідати служби в Різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христового”.

В Офісі президента вже відреагували на такі заяви з Москви. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна, на відміну від РФ, не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення.

Він підкреслив, що Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a “temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023