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Факти / Світ / Росія

Лицемірство залиште собі: в ОП відреагували на “перемир’я” Путіна

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
путін шойгу

Російський диктатор Володимир Путін доручив главі міністерства оборони РФ Сергію Шойгу запровадити на Різдво за юліанським календарем “припинення вогню на всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні”.

У Кремлі заявили, що йдеться про часові межі з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

У документі під назвою “вказівки” міститься також заклик до української сторони “оголосити режим припинення вогню і дати можливість відвідати служби в Різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христового”.

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В Офісі президента вже відреагували на такі заяви з Москви. Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна, на відміну від РФ, не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення.

Він підкреслив, що Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

— РФ має залишити окуповані території – лише тоді у неї розпочнеться “тимчасове перемир’я”. Лицемірство залиште собі, – написав Подоляк.

Першим про “різдвяне перемир’я” з Росії заговорив патріарх РПЦ Кирило, хоча раніше відкрито схвалив повномасштабну війну. В ОП заклик Гундяєва назвали цинічною пасткою й елементом пропаганди.

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