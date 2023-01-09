Громадянам Білорусі відмовляють у в’їзді до Литви після питань про Крим та війну

Січень, 09 в 16:52

Громадянам Білорусі відмовили у в’їзді до Литви за результатами опитування про їхнє ставлення до війни в Україні.

Про це повідомив заступник голови МВС Литви Арнолдас Абрамавічус в ефірі LRT.

За його словами, були випадки, коли громадянам Білорусі відмовляли у в’їзді до Литви через їхні відповіді на запитання анкети, яку пропонується заповнити на кордоні.

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— З цього можна зрозуміти, чи висловлюється людина проти анексії Росії, а також опосередковано участі в ній Білорусі, чи вона намагається щось приховати, заперечити та подати, можливо, прикрашену інформацію за допомогою анкети, – сказав він.

Абрамавічус не назвав, скільком білорусам було відмовлено у в’їзді через відповіді в анкетах.

Раніше повідомлялося, що в анкетах слід було відповісти на низку запитань, зокрема про мету поїздки до Литви, ставлення до повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, а також про анексію Криму.

Заступник очільника МВС Литви зазначив, що на цьому етапі посилювати умови для в’їзду не планують, адже анкетування працює.

Він додав, що більшість заходів уже вжито. Зокрема, підвищено оцінку після прибуття до Литви, зменшено кількість дозволів на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети під час видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Всі ці заходи Абрамавічус назвав ефективними.

У серпні глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив з пропозицією опитування росіян, які бажають потрапити на територію ЄС. Зокрема, прикордонники мали поцікавитися у громадян РФ щодо мети їхньої поїздки, окупації Криму та ставлення до війни в Україні.

Він підкреслював, що Литва може запровадити такі умови в односторонньому порядку.

Джерело: LRT