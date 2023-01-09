Іран сприяє воєнним злочинам в Україні: Салліван про постачання дронів РФ

Січень, 09 в 20:23

Іран може сприяти масовим воєнним злочинам на території України, надаючи ударні дрони-камікадзе країні-агресору Російській Федерації. Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

– Зброя використовується для вбивства мирних жителів України та для того, щоб спробувати занурити міста в холод і морок. На наш погляд, це ставить Іран у становище, коли країна потенційно може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам, – стверджує він.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки засуджують рішення Ірану допомагати Росії постачанням безпілотників для ударів проти України.

Зокрема, США запровадили санкції проти шести громадян Ірану, відповідальних за розробку та виробництво дронів, які використовує РФ для атак.

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У Білому домі запевняють, що США шукають шляхи та можливості для впливу на виробництво іранських дронів-камікадзе завдяки санкціям та експортному контролю.