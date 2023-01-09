Січень, 09 в 0:48

Військова техніка M2 Bradley, яку мають отримати воїни Збройних сил України від Міністерства оборони США, виконують як функцію броньованого прикриття для піхоти та здійснюють вогневу підтримку.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Він оцінив вогневі можливості бойових машин піхоти Bradley та пояснив, чим вони можуть бути корисними на фронті.

За його словами, за допомогою БМП можна доставити піхоту на позиції, по яких завдають ударів, прикриваючи бронею. M2 Bradley має потужне озброєння, зокрема, 25-міліметрову автоматичну гармату, дві напрямні для пуску протитанкових керованих ракет TOW і TOW-2.

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– Це найпоширеніший ПТКР. Ним користуються сирійські ополченці в переносному варіанті, спалюючи російські танки Т-90, якими вони хотіли похвастатися. Американський TOW палить їх, як свічки, – стверджує Жданов.

Військовий експерт звернув увагу, що перевага БМП полягає у вогневій підтримці під час наступу та оборони.

Він стверджує, що навіть в окопі гармата та ПТКР стає серйозною допомогою для піхоти, яка перебуває на першій лінії оборони.