Січень, 09 в 0:13

Звільнення тимчасово окупованого Росією Кримського півострова є ключем до успіху та подальшої перемоги України. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес.

– Якщо Росія збереже контроль над Кримом, то вони завжди зможуть робити те, що вони роблять зараз. Звільнення Криму є ключем до успіху України.

На його думку, Кремль не довіряє жодній країні за межами Російської Федерації, про що свідчить низка чинників.

– Я думаю, всі одразу зрозуміли, що це був трюк президента Російської Федерації. Ніхто не сприйняв його серйозно. Звичайно, російські війська не припиняли вогонь, хоч РФ і сказала, що зробить це в односторонньому порядку. Це відображення того, що Кремль просто не має довіри ні до кого за межами Росії, – вважає генерал.

Він переконаний, що Україна стала сильнішою та могутнішою, а країна-агресор РФ більше нічого не може зробити для посилення своїх позицій.

Зараз дивляться

– Україна досягла незворотнього імпульсу. Росія нічого не може зробити, щоб повернути це назад. У неї немає справді хороших варіантів, крім того, щоб спробувати затягувати конфлікт якомога довше в надії, що Захід втратить бажання підтримувати Україну.

Джерело: Times Radio