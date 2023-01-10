Допомога США спрямована на зміну динаміки війни в Україні – Держдеп

Січень, 10 в 9:09

Представник Держдепу США Нед Прайс під час брифінгу заявив, що ЗСУ послідовно демонструють стійкість та ефективність на полі бою, що є одним із видів динаміки війни.

Водночас, за його словами, є більш широка динаміка, яка полягає в тому, що зараз на суверенній українській території залишаються тисячі російських військових, які постійно обстрілюють українські міста, і США думають, як змінити ситуацію.

– Звичайно, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки – близько $3 млрд, про які ми оголосили минулої п’ятниці, – сказав Прайс.

Представник Держдепу США вважає, що БМП Bradle та системи ППО нададуть Україні додаткові можливості у зміні цієї динамінки, тому підтримка Києва з боку Вашингтона триватиме стільки, скільки це буде потрібно.

Зараз дивляться

Раніше президент США Джо Байден підтвердив, що Україна може отримати американські бойові машини піхоти Bradley.

Згодом у Білому домі заявили, що 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тис. патронів калібру 25 мм увійдуть до нового пакету військової допомоги на $3,075 млрд.

Джерело: U.S. Department of State