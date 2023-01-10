Туреччина підтримує українську формулу миру – Чавушоглу

Січень, 10 в 18:25

Туреччина підтримує формулу миру, яку пропонує президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час візиту до Південно-Африканської Республіки.

Він наголосив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру.

Зараз дивляться

— Безумовно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще, – зазначив він.

За його словами, вже помітні реальні результати дипломатії, зокрема обмін полоненими.

— Ми у взаємодії з обома сторонами. Але є нові параметри та реалії. Росія заявляє, що готова до переговорів зараз. Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план та продовжуємо нашу роботу, – сказав міністр на пресконференції.

Чавушоглу висловив упевненість, що війна закінчиться за столом переговорів, і заявив, що Анкара докладає інтенсивних зусиль для забезпечення миру.

У листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.

Джерело: Anadolu