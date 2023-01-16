Броня, здатна протистояти пострілам з РПГ: характеристики БТР FV432 Bulldog

Січень, 16 в 20:50

До нового пакету військової допомоги Україні від Британії увійдуть БТР FV430 Mk3 Bulldog. Про це стало відомо 16 січня під час виступу міністра оборони Британії Бена Воллеса у Палаті громад.

Що відомо про FV430 Mk3 Bulldog

FV430 Mk3 Bulldog – британський бронетранспортер, який є доопрацюванням бронетранспортера FV430 до стандарту Mk3.

Модернізовувати наявний парк FV430 до стандарту Mk3 розпочали у 2005 році з метою забезпечення британських підрозділів в Іраку та Афганістані більш надійною бронетехнікою.

Зараз дивляться

Корпус оснащений додатковою бронею, розробленою ізраїльською компанією Rafael, яка здатна протистояти пострілам із РПГ. За рівнем захисту доведений до показників БМП Warrior.

Основні параметри FV430 Bulldog не змінилися: спереду справа місце водія, ліворуч від нього – МТВ, за ним – місце командира, далі десантне відділення.

Новий двигун і рульовий механізм забезпечують кращу мобільність і маневреність. Інші особливості включають кондиціонер і збройну станцію, оснащену 7,62-мм кулеметом, якою можна керувати зсередини автомобіля.

У МТВ бронетранспортера FV430 Mk3 Bulldog встановлено новий 6-циліндровий опозитний дизельний двигун Rolls-Royce K60 No.4 Mark 1-4 потужністю 240 к. с. (179 кВт).

Характеристики FV430 Mk3 Bulldog:

Бойова маса – 13 тонн;

– 13 тонн; Екіпаж – 2+10 осіб;

– 2+10 осіб; Максимальна швидкість – 72 км/год по шосе;

– 72 км/год по шосе; Запас ходу – 590 км по шосе;

– 590 км по шосе; Озброєння – 7,62-мм кулемет L7 GPMG;

– 7,62-мм кулемет L7 GPMG; Боєкомплект – 1 600 набоїв 7,62-мм.

Дизельний двигун потужністю 250 кінських сил дозволяє йому розвивати швидкість 72 км/год, що на 20 км/год більше, ніж у попередника. Запас ходу дорівнює 590 км.

Вартість однієї машини становить 4,2 млн фунтів стерлінгів (понад €4,4 млн).