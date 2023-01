Небажані гості: російські мільярдери не братимуть участі у цьогорічному форумі в Давосі

Січень, 16 в 16:01

Російські олігархи-мільярдери не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який стартував 16 січня та триватиме до 20 січня 2023 року.

Їх називають небажаними гостями зібрань світової бізнес-еліти через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

Агентство Bloomberg зазначає, що не так давно російські мільярдери були “невід’ємною частиною Давосу, як повсякденне носіння пуховиків Moncler”. Але цього року у Давосі – їх нуль.

На цьогорічному форумі також не очікують бізнесменів із Китаю, через те, що ця країна переживає різкий сплеск захворюваності на Covid-19 і падіння фондового ринку. Через це найбагатші китайці лише минулого року втратили понад $224 млрд.

Для участі в цьогорічному заході зареєстровано приблизно 116 мільярдерів, що на 40% більше, ніж десять років тому.

Найчисельнішим, традиційно, буде представництво США, звідки до Давосу завітають 33 мільярдери, зокрема очільники найбільших світових корпорацій. Серед запрошених американців, зокрема, головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімон, Ларрі Фінк з BlackRock Inc. і Стів Шварцман із Blackstone Inc.

Також збільшено кількість запрошених мільярдерів із країн Перської затоки.

Від Індії прибудуть 13 мільярдерів, зокрема вугільний магнат Гаутам Адані, чий статок минулого року зріс на $44 млрд. Наразі він є четвертою найбагатшою людиною світу, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Попри близькість Давоса до швейцарського гірськолижного курорту, зауважує Bloomberg, лише 18 європейських мільярдерів висловили готовність взяти участь у економічному форумі. Зокрема, Давос планують відвідати лондонський магнат індійського походження Лакшмі Міттал та його діти.