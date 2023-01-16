Січень, 16 в 18:53

Незвично тепла зима в Європі позбавила Кремль одного з ключових “козирів” – енергетичного шантажу, за допомогою якого російський диктатор Володимир Путін міг би чинити тиск на партнерів України під час війни.

Як інформує американський телеканал CNN, ще з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну владу країн Європи непокоїло питання, чи може Москва повністю перекрити постачання газу.

Видання зазначає, що загроза припинення поставок російського газу до країн Європи, багато з яких роками покладалися на нього, була козирною картою для російського диктатора Володимира Путіна. Він міг використати її під час зими для пом’якшення санкцій проти РФ та послаблення підтримки України.

У Кремлі розраховували, що європейці збунтуються через холод та чинитимуть тиск на своїх лідерів. За розрахунками РФ, європейські політики через внутрішній тиск могли б агітувати за пом’якшення антиросійських санкцій або “за укладання миру на вигідних для Москви умовах”.

Зараз дивляться

Проте ці плани зруйнувала м’яка зима в Західній і Центральній Європі.

– У цьому випадку Росія намагалася використати зиму, щоб збільшити силу іншого свого інструменту – енергетичної зброї. РФ розраховувала, що зимові морози приведуть до тями Європу та переконають громадськість по всьому континенту в тому, що підтримка України не варта болю в їхніх гаманцях, – пояснив старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлс.

Проте сильні морози так і не прийшли, що позбавило Кремль одного з найбільших козирів та не дозволило йому використовувати газ як енергетичну зброю.

Провалу планів Москви сприяли й зусилля Європи зі скорочення споживання газу.

Телеканал інформує, що в 2023 році європейські уряди мають вікно можливостей, щоб ще більше скоротити залежність від газу з РФ до настання нової зими. Це може зіграти вирішальну роль у збереженні єдиного західного фронту в підтримці України.

Як пояснив колишній чиновник уряду Великої Британії з питань енергетики Адам Белл, тепла зима фактично “купила для Європи ще рік”.

– Більш холодні грудень та січень з’їли б багато запасів газу в Європі, що могло призвести до його фізичної нестачі, – наголосив він.

Водночас Белл пояснив, що недостатньо просто накопичувати запаси газу в європейських сховищах. Потрібно попіклуватися про підвищення енергоефективності в житлових будинках та на підприємствах, щоб вони витрачали менше енергії.

– Компаніям потрібно відмовитися від природного газу у виробничих процесах, – додав Белл.

Критики звинувачують уряди країн Європи в тому, що вони надто багато уваги приділяють контролюванню цін на газ замість того, щоб інвестувати в довгострокові заходи, такі як підвищення енергоефективності та відновлювані джерела енергії.

Читайте Експорт російського газу до Європи обвалився до пострадянського мінімуму

У середньостроковій перспективі Європа тепер отримала можливість здійснити зміни в своїх звичках споживання енергії. Наприклад, уряди могли б зосередитися на відновлювальних джерелах енергії на тлі проблем з імпортом газу.

– Уряди могли б зробити більше для стимулювання та прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії… Також було б розумно, якби уряди збудували сховища для зрідженого природного газу, що може статися досить швидко і безпосередньо знизить потребу в російському газі, – наголосив у коментарі CNN заступник директора Центру європейських реформ Джон Спрінгфорд.

Водночас постає питання, чи скористаються країни Європи цим шансом зміцнити свою енергетичну безпеку. Як розповів телеканалу Кейр Джайлс, вразливість Європи в цій сфері виникла через давнє самозаспокоєння західних країн.

– Західна Європа не хотіла слухати прифронтові держави, які попереджали про наміри російського режиму і розуміли, що дорожча енергія – це ціна, яку варто заплатити в обмін на невразливість для російського тиску. Це самозаспокоєння залишило Росії безліч незакритих цілей, по яких можна було бити у великих західноєвропейських столицях, насамперед у Німеччині, – розповів Джайлс.

Як зазначає CNN, поки на Україну продовжують падати російські бомби, не виключено, що Європа може повернутися до колишнього самозаспокоєння та буде нездатна зміцнити енергетичну незалежність, хоч це і звучить абсурдно.

Журналісти звертають увагу на те, що європейські країни досі не хотіли об’єднувати свою енергетичну політику та ринки. Причини цього варіюються від особистих інтересів (на кшталт “чому одна країна має отримувати вигоду від накопичення запасів іншою”) до контролю над ринками.

– І навіть якщо виникне політичний інтерес до якоїсь спільної енергетичної політики та ринку, централізоване управління буде надзвичайно складним, оскільки окремі країни неминуче конкуруватимуть за ресурси та фінансові субсидії, – пише CNN.

У зв’язку з цим телеканал попереджає, що бездіяльність країн Європи зараз може призвести до катастрофи наступної зими. А влаштована Кремлем енергетична криза може повернути Путіну важелі впливу, яких він позбувся завдяки теплій погоді.