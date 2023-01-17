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Необхідно збільшити постачання військової техніки і озброєння Україні – президент Єврокомісії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Західним союзникам необхідно збільшити рівень військової підтримки та озброєння, яке надсилають Україні, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Україні потрібна вся військова техніка, з якою вона може впоратися, і це також включає передові системи, — сказала вона.

Президент Європейської комісії висловила сподівання, що під час зустрічі у Німеччині Контактної групи з питань оборони в форматі Рамштайн відбудеться великий крок вперед.

Останніми днями Німеччина опинилася під тиском через рівень військової підтримки, яку вона надсилає зруйнованій внаслідок ракетних ударів Україні, а Велика Британія закликає Берлін надіслати танки Leopard німецького виробництва.

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Урсула фон дер Ляєн також підтвердила, що наближається десятий раунд санкцій проти Росії. За її словами, він буде зосереджений на тому, щоб спричинити масштабні наслідки для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу.

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Джерело: CNN
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