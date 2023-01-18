США можуть оголосити про додаткову допомогу Україні вже цього тижня – Кірбі

Січень, 18 в 6:57

Сполучені Штати можуть оголосити про додаткову допомогу Україні вже наприкінці цього тижня.

Про це в коментарі CNN повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Кірбі не уточнив, чи будуть у цьому пакеті допомоги танки для ЗСУ, тому що “не хотів би говорити про те, що ще не було оголошено”.

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Однак координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США наголосив, що Сполучені Штати “хочуть пересвідчитися, що надають Україні те, що потрібно в її боротьбі”.

– Ми продовжуватимемо модифікувати пакети допомоги таким чином, щоб вони найбільше відповідали потребам України. Якщо якусь із цих потреб ми забезпечити не можемо, то працюємо з союзниками та партнерами, щоб з’ясувати, чи зможуть це зробити вони, – зазначив Джон Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США запевняє: Сполучені Штати дуже чітко та чесно заявили про те, що Збройні сили РФ продовжують чинити звірства та військові злочини, тому Білий дім співпрацюватиме з міжнародним співтовариством, щоб притягти Росію до відповідальності.

– Страшно дивитися на те, що президент РФ Володимир Путін вчинив протягом кількох діб, завдавши удару по житловому комплексу в Дніпрі, що не становив жодної військової цінності. У цьому випадку не йшлося про відключення електрики чи води. Тут ішлося про вбивство невинних мирних жителів, коли ті були вдома, – сказав Джон Кірбі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 329-ту добу.

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