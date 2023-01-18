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Міністр оборони України Олексій Резніков викинув медаль для глави Пентагону у Дніпро.

Про це він розповів, кажучи про свої сподівання щодо перемоги України у 2023 році, пише АрміяInform.

– Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово, – сказав міністр.

Він навів приклад, який стався з главою Міноборони США Ллойдом Остіним.

Олексій Резніков хотів відзначити партнерів України державною нагородою на День Незалежності, серед яких був і Ллойд Остін.

– Коли я їхав на Рамштайн, то повіз їх з собою, але юридична процедура не дозволила їх вручити. Тоді я запропонував Ллойду Остіну, що можу передати нагородити пізніше через посла чи аташе. На що він поплескав мене по плечу та сказав, що йому не потрібні нагороди чи медалі, і що якщо я дійсно хочу зробити йому приємно, то маю занурити цю медаль у Дніпро, коли звільнять Херсон (це було до Херсонської кампанії), – розповів він.

За його словами, коли Херсон був деокупований, Резніков написав Ллойду Остіну повідомлення зі словами: “Так, зроблено, медаль у Дніпрі”.