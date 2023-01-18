Польща готова надати 14 Leopard, а Нідерланди Patriot: що відбувається на 329-й день війни (онлайн)
Євросоюз виділяє Україні перший транш у €3 млрд у 2023 році.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні 14 танків Leopard.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українських офіцерів підготують до користування ЗРК Patriot за 10 тижнів.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Україні нададуть систему ППО Patriot, що стане вже третьою подібною ЗРК в Україні.
Міністр оборони України Олексій Резніков викинув медаль для глави Пентагону у Дніпро.
Про це він розповів, кажучи про свої сподівання щодо перемоги України у 2023 році, пише АрміяInform.
– Я вірю, що цей рік стане роком перемоги. Ми постійно говоримо про це з партнерами, і вони вірять в нашу з вами перемогу. Вони хочуть вже сьогодні бути партнерами цієї перемоги, їм подобається ця ідея, вони смакують це слово, – сказав міністр.
Він навів приклад, який стався з главою Міноборони США Ллойдом Остіним.
Олексій Резніков хотів відзначити партнерів України державною нагородою на День Незалежності, серед яких був і Ллойд Остін.
– Коли я їхав на Рамштайн, то повіз їх з собою, але юридична процедура не дозволила їх вручити. Тоді я запропонував Ллойду Остіну, що можу передати нагородити пізніше через посла чи аташе. На що він поплескав мене по плечу та сказав, що йому не потрібні нагороди чи медалі, і що якщо я дійсно хочу зробити йому приємно, то маю занурити цю медаль у Дніпро, коли звільнять Херсон (це було до Херсонської кампанії), – розповів він.
За його словами, коли Херсон був деокупований, Резніков написав Ллойду Остіну повідомлення зі словами: “Так, зроблено, медаль у Дніпрі”.