Було чутно в радіусі 20 км: у Білорусі пролунав потужний вибух
Удень 19 січня в Білорусі пролунав вибух.
Як повідомляють у мережі, звук був настільки гучним, що його було чутно в радіусі понад 20 км.
До слова, повідомлення про “бавовну” в Білорусі почали надходити, щойно в Україні завершилася масштабна півторагодинна повітряна тривога.
Відбої почалися після того, як білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн відзвітувала про приземлення трьох винищувачів МіГ-31К та літака далекого авіаційного виявлення та управління А-50У.
Згодом моніторингова група повідомила, що вибух, який налякав жителів білоруського міста Молодечно та населених пунктів довкола, очевидно, насправді був звуком помпажу двигуна МіГ-31К після займання.
Через спалах в одному з двох двигунів цей літак був змушений екстрено завершити політ та повернутися на аеродром Мачулищі.
Як наголосили представники моніторингової групи Беларускі Гаюн, зайнявся двигун саме в того МіГ-31К, який через цю ж причину не зміг злетіти з аеродрому Мачулищі 25 грудня 2022 року.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Беларускі Гаюн