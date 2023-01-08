У Білорусі відбудуться спільні з РФ авіаційні навчання – триватимуть до 1 лютого

Січень, 08 в 19:57

Білорусь проведе спільні льотно-тактичні навчання зі збройними силами Російської Федерації. Вони заплановані у період з 16 січня до 1 лютого 2023 року.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Білорусі.

— Сьогодні, 8 січня, до Білорусі прибула авіаційна складова з-поміж військово-космічних сил збройних сил Російської Федерації, — зазначили там.

Білоруське відомство додало, що під час проведення льотно-тактичного навчання будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі.

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У грудні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про проведення перевірки бойової готовності військ країни. Її завершили 19 грудня.

Наразі зростають побоювання, що Білорусь може бути використана як плацдарм для повторного нападу на Україну з півночі.

Моніторингова група Беларускі Гаюн зазначила, що вночі 7 січня через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15 пасажирськими вагонами. У Білорусі поїзд прибув до станції Вітебськ. У вагонах був особовий склад збройних сил РФ – приблизно 700-800 осіб.

За даними групи, вночі 6 січня до Вітебська прибув інший ешелон, який також привіз близько 700-800 осіб особового складу.